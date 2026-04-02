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Polícia

Corpo de jovem desaparecido é encontrado enrolado dentro de saco em Tucumã

Familiares reconheceram o corpo do rapaz, que estava desaparecido desde o dia 22 de março

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o local onde o corpo foi encontrado. (Foto: Reprodução | Fato Regional)

O corpo de um jovem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (2/3) na zona rural de Tucumã, no sul do Pará. Familiares afirmam que a vítima se trata de José Moisés Travasso da Rocha, de 19 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 22 de março. O corpo dele estava enrolado em um saco plástico preto, dentro de um córrego na vicinal 8. Por enquanto, as circunstâncias da morte não foram esclarecidas.

Conforme o portal Fato Regional, policiais civis e militares confirmaram que os parentes de José reconheceram o corpo. As equipes da Delegacia de Tucumã estão apurando o caso. As autoridades solicitaram uma perícia à Polícia Científica do Pará e o cadáver foi encaminhado para Marabá, no sudeste paraense.

Por conta das condições em que o corpo estava, ainda não foi possível determinar de forma precisa como o rapaz morreu. A Redação Integrada de O Liberal solicitou uma nota da Polícia Civil. Em nota, a PC disse que o caso é investigado como homicídio pela Delegacia de Tucumã. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas diligências", informou a instituição. 

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