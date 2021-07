Corpo de jovem de 18 anos é encontrado às margens de balneário

O corpo de um jovem, identificado até agora apenas pelo prenome de Elenilson, de 18 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (12), às margens de um balneário conhecido como "Banho do Dick", no município de Breu Branco, sudeste do Pará. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o crime. Nenhuma prisão foi realizada até o momento desta publicação. Com informações do portal Zé Dudu.

O cadáver foi encontrado por moradores da área, que acionaram, imediatamente, a Polícia Militar. A vítima estava com as mãos amarradas e foi morta a pauladas, com golpes principalmente na região da cabeça, que quebraram a caixa craniana. De acordo com informações da Polícia militar, ainda não se sabe o que poderia ter motivado o crime, que deve ter ocorrido na noite de domingo (11).

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionada e realizou a perícia criminal e a remoção do corpo do local do crime. A Polícia Civil também esteve no local para dar início às investigações e tentar identificar quem matou o jovem. Ainda não há informações sobre possíveis suspeitos.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.