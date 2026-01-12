Corpo de irmã Henriqueta é recebido com comoção e oração no Marajó

A chegada do corpo de Maria Henriqueta Ferreira Cavalcante ao arquipélago do Marajó foi marcada por forte comoção popular. Em silêncio e oração, fiéis e moradores acompanharam o traslado até a Catedral Nossa Senhora da Consolação, no município de Soure, em um último gesto de respeito e reconhecimento à trajetória da religiosa, que dedicou a vida à defesa da dignidade humana. O sepultamento está previsto para ocorrer ainda nesta segunda-feira (12), no próprio município marajoara.

Conhecida como irmã Henriqueta, Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante morreu no sábado (10) em um acidente de trânsito na rodovia BR-230, nas proximidades do distrito de Galante, no estado da Paraíba. Ela estava em um veículo que seguia no sentido Campina Grande–João Pessoa quando a motorista perdeu o controle da direção em uma curva.

O carro saiu da pista, atingiu um barranco e capotou. Irmã Henriqueta, que ocupava o banco traseiro, ficou presa às ferragens. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas constataram o óbito ainda no local. De acordo com um médico que participou do atendimento, a religiosa não utilizava cinto de segurança no momento do acidente.