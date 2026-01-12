Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de irmã Henriqueta é recebido com comoção e oração no Marajó

O sepultamento está previsto para ocorrer ainda nesta segunda-feira (12), no próprio município marajoara

O Liberal
fonte

Corpo de irmã Henriqueta é recebido com comoção e oração no Marajó. (Reprodução/ instagram @prelaziadomarajo)

A chegada do corpo de Maria Henriqueta Ferreira Cavalcante ao arquipélago do Marajó foi marcada por forte comoção popular. Em silêncio e oração, fiéis e moradores acompanharam o traslado até a Catedral Nossa Senhora da Consolação, no município de Soure, em um último gesto de respeito e reconhecimento à trajetória da religiosa, que dedicou a vida à defesa da dignidade humana. O sepultamento está previsto para ocorrer ainda nesta segunda-feira (12), no próprio município marajoara.

Conhecida como irmã Henriqueta, Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante morreu no sábado (10) em um acidente de trânsito na rodovia BR-230, nas proximidades do distrito de Galante, no estado da Paraíba. Ela estava em um veículo que seguia no sentido Campina Grande–João Pessoa quando a motorista perdeu o controle da direção em uma curva.

O carro saiu da pista, atingiu um barranco e capotou. Irmã Henriqueta, que ocupava o banco traseiro, ficou presa às ferragens. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas constataram o óbito ainda no local. De acordo com um médico que participou do atendimento, a religiosa não utilizava cinto de segurança no momento do acidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

morte irmã henriqueta

ilha do marajó

velório de irmã henriqueta
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

polícia

Homem morre após ser ferido com golpes de terçado em confusão na zona rural de Melgaço

O crime ocorreu na madrugada de domingo (11), em um bar localizado na região do rio Laguna

12.01.26 16h43

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso em flagrante após ameaçar e agredir a própria tia de 63 anos, em Belém

Após denúncia, o suspeito foi detido nesta segunda-feira (12)

12.01.26 15h28

TRISTEZA

Corpo de irmã Henriqueta é recebido com comoção e oração no Marajó

O sepultamento está previsto para ocorrer ainda nesta segunda-feira (12), no próprio município marajoara

12.01.26 15h25

POLÍCIA

​Dois homens assaltam loja no centro de Moju e ação é registrada por câmeras de segurança

Até o momento, ninguém foi preso

12.01.26 15h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

VÍDEO: Jovem empresário é morto a tiros em frente à própria loja em Castanhal

O crime ocorreu na noite de domingo (11), no bairro Centro

12.01.26 10h33

NAUFRÁGIO

Balsa carregada com cerveja naufraga em Muaná, na Ilha de Marajó

O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (12)

12.01.26 13h59

POLÍCIA

Corpo de empresário morto a tiros é velado em Castanhal

O sepultamento será realizado na terça-feira (12), às 8h, no cemitério público da vila do Apeú

12.01.26 14h30

TRISTEZA

Corpo de irmã Henriqueta é recebido com comoção e oração no Marajó

O sepultamento está previsto para ocorrer ainda nesta segunda-feira (12), no próprio município marajoara

12.01.26 15h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda