Corpo de idoso é encontrado em avançado estado de decomposição dentro residência, em Itaituba

​O corpo de um homem de 66 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição, na noite da última quinta-feira (22), dentro de uma residência, localizada na 1ª rua da cidade baixa, em Itaituba, sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Raimundo Orimar da Silva e aparentemente não apresentava marcas de violência, conforme boletim policial.

De acordo com informações policiais, por volta das 23h30, uma equipe da polícia foi informada sobre o corpo encontrado na residência. Raimundo da Silva foi localizado no chão do quarto, embaixo de uma rede, segundo publicação do site Giro Portal.

Segundo relatos de vizinhos e familiar​​es, Raimundo residia sozinho na casa onde seu corpo foi encontrado e não era portador de doenças graves conhecidas. No entanto, informações repassadas por vizinhos apontam que ele fazia uso excessivo e constante de bebida alcoólica.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e removeram o corpo para análise. O laudo cadavérico vai apontar a causa exata da morte. O caso está sendo investigado pela delegacia de Polícia Civil do município.