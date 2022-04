Corpo de idoso desaparecido é encontrado boiando em rio de Santarém

O corpo de um idoso foi encontrado boiando no final da tarde desta segunda-feira (25) no Rio Tapajós, próximo à área de um clube no bairro Salé, em Santarém, oeste do estado. O corpo foi identificado como sendo de Antônio Borges, de 76 anos, que estava desaparecido desde o fim de semana.

Segundo a família, Antônio falou com um dos filhos pela última vez na noite de sábado (23), no entanto, os familiares só notaram o desaparecimento do idoso na tarde do dia seguinte. Pelas redes sociais, uma filha da vítima ainda chegou a pedir ajuda para tentar localizar o pai.

Ainda de acordo com informações de familiares, o idoso fazia uso de medicamento controlado para pressão. O corpo foi encontrado já em avançado estado de decomposição.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o idoso foi encontrado a aproximadamente 50 metros de um clube da cidade. O corpo estava boiando no rio Nos bolsos da vítima foram encontrados uma quantia de dinheiro, além de alguns remédios.

As causas da morte ainda não foram identificadas. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e fez a remoção do corpo da vítima.