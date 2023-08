Corpo de homem sem a cabeça é encontrado em Castanhal nesta segunda-feira

Um homicídio foi registrado no município de Castanhal, no nordeste do Pará. Um homem foi morto dentro de uma casa, mas a cabeça foi localizada em outra rua. A vítima foi identificada como Antonio Risiomar Alves Montelvão, de 37 anos, informou a Polícia Militar.

Uma guarnição do 5º BPM contou que fazia rondas na área do conjunto Rouxinol quando, por volta das 5h50 da manhã desta segunda-feira (21), foi informada de um homicídio dentro de uma residência. Havia um corpo com sinais de tortura e sem cabeça.

Logo depois, chegou um homem informando aos militares que a cabeça da vítima estava no início da rua coletora, distante 400 metros do corpo. Os policiais militares acionaram, então, a Polícia, para adotar as providências devidas. Informações não oficiais indicam que desconhecidos invadiram a casa e mataram Antonio Risiomar a facadas.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias e a motivação do homicídio. A Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Castanhal trabalham para identificar e prender os suspeitos do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 181.