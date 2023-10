Corpo de idoso é encontrado boiando no Rio Amazonas, em Santarém (PA)

O corpo de um homem idoso, com sinais de esfaqueamento na região do pescoço e lesões nos olhos, foi encontrado boiando nas águas do Rio Amazonas, no município de Santarém, no oeste do Pará, nas primeiras horas desta quarta-feira (25). Ele estava perto de balsas do porto particular da Unirios, na grande área da Pratinha. A vítima foi identificada como sendo Odemir Dias da Costa, de 66 anos de idade. O caso é investigado pela Polícia.

Odemir, segundo a família dele, teria fugido de casa no domingo (22) e acabou sendo encontrado sem vida nesta quarta-feira. O senhor tinha Alzheimer e fazia uso de medicamentos. Desde o desaparecimento de seu Odemir, os familiares, que residem no bairro Salvação, estavam preocupados com o que poderia ocorrer com ele e, então, faziam buscas pelo paradeiro do senhor.

Tão logo o corpo da vítima foi descoberto, uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local do fato. Em seguida, foi acionada a Polícia Científica que fez os procedimentos previstos e providenciou a remoção do corpo. A morte de Odemir Costa é investigada pela Polícia, para se saber o que de fato ocorreu com essa pessoa.