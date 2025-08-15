Corpo de homem é encontrado na zona rural de Santa Izabel do Pará

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em estado de decomposição nesta sexta-feira (15/8), na vila Ferreira Pena, zona rural de Santa Izabel do Pará, Região Metropolitana de Belém. Até agora, não há detalhes sobre as circunstâncias da morte da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil com mais detalhes do caso e aguarda resposta.