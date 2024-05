Corpo de homem é encontrado em cova rasa atrás de residencial em Ananindeua

A vítima, identificada como Felipe da Silva Oliveira, de 31 anos, estava enterrada em uma cova rasa atrás do residencial Novo Cristo II, no bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua. Conforme as informações policiais, o pai de Felipe foi quem encontrou o corpo do filho na tarde desta quarta-feira (22/05) e acionou as autoridades policiais para informar sobre o caso. Não há informações se o cadáver apresentava marcas de tortura, tiros ou ferimentos por arma branca.

Os familiares da vítima informaram para os policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar, que atua na área, que Felipe estava desaparecido há cerca de dois dias. A família teria sido avisada que a vítima tinha sido assassinada e estava enterrada na área de mata atrás do residencial. Sendo assim, o pai de Felipe foi por conta própria ao local para realizar as buscas pelo corpo do filho, para verificar se a informação sobre o homicídio era verdadeira. Após horas de busca, por volta de 15h30, o homem localizou o cadáver de Felipe.

Ainda segundo a PM, a vítima morava no distrito de Outeiro e era dependente químico. No entanto, não há confirmação se isso teria relação com a morte de Felipe. Os familiares também relataram à polícia que não sabem quem poderia ter cometido o crime contra o homem. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a instituição apura as circunstâncias da morte de Felipe da Silva Oliveira. Equipes trabalham para identificar e localizar os autores do crime.