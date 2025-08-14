Corpo de homem é encontrado com perfurações na zona rural de Breu Branco
A Polícia Civil iniciou as investigações para apurar o caso
O corpo de Jardenilson de Souza Araújo, mais conhecido como “Didi”, foi encontrado por moradores da região das Crioulas, zona rural de Breu Branco, no sudeste do Pará, no final da manhã desta quarta-feira (13). A Polícia Civil iniciou as investigações para apurar o caso.
Segundo informações apuradas pela polícia, a vítima estava desaparecida desde o início da semana, quando familiares começaram a fazer apelos nas redes sociais. Na manhã de quarta, moradores localizaram o corpo às margens de uma vicinal na região das Crioulas.
Conforme imagens divulgadas em grupos de mensagens, o cadáver apresentava diversas perfurações, provavelmente provocadas por objeto pontiagudo, e já estava sendo devorado por urubus.
Após o achado, policiais militares e civis foram ao local para iniciar as diligências. A autoridade policial de Breu Branco acionou a Polícia Científica do Pará para realizar a perícia e remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.
Antecedente
No dia 18 de outubro de 2015, Anderson Santos da Graça, de apenas 13 anos, foi brutalmente assassinado. Cerca de dois meses após o crime, o acusado foi identificado como Jardenilson de Souza Araújo, conhecido pelo apelido “Didi”.
Ele foi localizado e conduzido à delegacia de Breu Branco. Durante o interrogatório, negou participação no homicídio, mas, segundo o delegado responsável pelo caso na época, diligências apontaram que o suspeito manteve diversas conversas com a vítima, inclusive no dia anterior e no próprio dia do crime.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA