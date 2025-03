Corpo de homem é encontrado carbonizado em estrada de Altamira

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado em uma estrada nas proximidades da Comunidade Serrinha, a cerca de 20 km do centro de Altamira, no sudoeste paraense. A vítima foi localizada no início da tarde de terça-feira (11/3), após moradores avistarem uma grande quantidade de fumaça na estrada e se depararem com o corpo em chamas. Moradores acreditam que a vítima é um jovem de 17 anos, identificado inicialmente como Erik.

Segundo as informações policiais, uma denúncia foi feita à Polícia Civil sobre o caso. Uma viatura da Polícia Militar foi enviada ao local para verificar a situação e os agentes encontraram o corpo. Os relatos colhidos com testemunhas são de que, por volta de 12h, os moradores da região estranharam uma grande quantidade de fumaça que estava vindo de uma área da estrada, em frente a uma fazenda. Ao se aproximarem, perceberam que era um corpo pegando fogo.

Uma equipe da Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Algumas pessoas da área afirmam que a vítima é um jovem que mora na região, conhecido somente como Erik. No entanto, somente os exames dos peritos poderão identificar a vítima. Até o momento não há mais detalhes sobre o que teria ocorrido ou quem teria ateado fogo na vítima. Também serão realizadas apurações para esclarecer se o homem já estava morto quando o corpo foi incendiado e qual seria a motivação.