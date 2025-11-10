Corpo de homem é encontrado boiando em porto no bairro do Jurunas, em Belém
Testemunhas relataram às autoridades que viram a vítima pulando no rio Guamá, no Porto do Açaí, que fica no Complexo do Jurunas, por volta das 17h do último sábado (8/11)
O corpo de Fernando Evangelista Pureza, de 40 anos, foi encontrado boiando na manhã desta segunda-feira (10/11). A localização ocorreu em um porto que fica na Rua dos Timbiras, no bairro do Jurunas, em Belém.
Testemunhas relataram às autoridades que viram Fernando pulando no rio Guamá, no Porto do Açaí, que faz parte do Complexo do Jurunas. O incidente aconteceu por volta das 17h do último sábado (8/11). Desde então, ele não havia sido mais visto.
Por volta das 8h desta segunda-feira (10/11), o corpo do homem foi localizado. Imediatamente, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Polícia Científica (PCEPA) foram acionados para a remoção do cadáver do local.
Procedimentos e investigação do caso
O corpo de Fernando Evangelista Pureza foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). No local, será identificada a causa oficial da morte, conforme os procedimentos padrões da Polícia Científica.
O caso foi registrado na Delegacia do Jurunas, unidade responsável por apurar as circunstâncias da morte de Fernando. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a Instituição informou que “perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”.
