Jovem é encontrado morto com sinais de violência após ficar dias desaparecido em Santarém

O corpo de Rainere dos Santos Lira, de 25 anos, foi encontrado com sinais de violência na tarde desta quarta-feira (1º/10), a cerca de 500 metros de distância da avenida Elias Pinto, no bairro Espírito Santo, em Santarém, oeste do Pará. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (26/9).

Segundo o portal O Impacto, no fim de semana em que Rainere sumiu, moradores chegaram a relatar que ouviram tiros e gritos na localidade onde o corpo foi encontrado. Contudo, não souberam detalhar se havia ligação com o desaparecimento do rapaz.

Para tentar localizá-lo, familiares divulgaram a foto dele em blogs da área para conseguir alguma pista sobre seu paradeiro. No local onde o corpo foi localizado, as polícias Militar (PM) e Científica estiveram presentes para isolar a área e remover o cadáver.

Polícia Civil investiga o caso

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil (PC) em busca de informações sobre a identidade da vítima encontrada morta e mais detalhes do caso. A reportagem aguarda retorno.

