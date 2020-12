Corpo de homem degolado é encontrado em quitinete no Pará

O corpo de um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado degolado na manhã deste domingo (13), em Marabá, no sudeste paraense. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada sem vida no quitinete de um lote de habitação para famílias de baixa renda, localizado na quadra sul do quilômetro 7, na rua B. Uma denúncia anônima indicou o paradeiro da vítima ao Núcleo Integrado de Operações (Niop) do município. No local, uma guarnição da Polícia Militar confirmou a ocorrência.

Além de um enorme e profundo corte no pescoço, o homem também tinha sinais de perfurações de arma branca na altura do peito. Não há informações se a causa da morte foram os golpes no tórax ou, realmente, a perfuração na garganta. Vestindo uma camiseta cor de rosa, o homem estava com o cabelo baixo, recém-cortado e barba feita.

Segundo o portal Correio de Carajás, o aspirante Frazão, da Polícia Militar, explica que segundo o acionamento via NIOP, a informação era de quem uma pessoa havia sido esfaqueada dentro de um apartamento no quilômetro 7. Apesar da brutalidade do crime, a casa da vítima não tinha sinais de arrombamento e nem de buscas por parte do algoz. Também não foram encontradas bebidas ou drogas no local.

A causa do crime segue desconhecida. Não se sabe quantas pessoas participaram da ação, mas os envolvidos fugiram em seguida. O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade.