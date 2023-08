Corpo de homem com sinais de execução é encontrado em Marabá

O corpo de um homem foi encontrado em uma vala de esgoto, na manhã desta terça-feira (1º), em Marabá, no sudeste do Pará. Até a última atualização desta matéria, ele não tinha sido identificado. Uma imagem compartilhada nas redes sociais mostra sinais que podem indicar que a vítima tenha sido executada. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo a polícia, o homem foi atingido por vários golpes de um objeto contundente e abandonado na Folha 8, Nova Marabá. Nenhum morador da área soube dizer à polícia quem era a vítima.

Pela mesma imagem que ajuda a verificar as características do crime, é possível observar que o tronco do homem está amarrado junto às pernas, que estão dobradas. Sacos plásticos e de estopa estão envoltos no corpo. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à Polícia Civil e aguarda retorno.