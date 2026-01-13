Corpo de empresário morto em Castanhal é enterrado e investigação passa a correr sob sigilo

O corpo do empresário Cairo Lindemberg Ribeiro Ferreira, de 25 anos, foi enterrado na manhã desta terça-feira (13) no Cemitério Público da Vila do Apeú, em Castanhal, nordeste do Pará. A Polícia Civil confirmou, na noite de hoje, à reportagem que, a partir de agora, o caso passa a ser investigado sob sigilo. A motivação do homicídio ainda é desconhecida e, até o momento, ninguém foi preso.

Cairo foi morto a tiros no domingo (11), no Centro de Castanhal. Ele era sócio-proprietário de uma loja de celulares e eletrônicos e foi baleado em frente ao estabelecimento, localizado na esquina das ruas Benjamin Constant e Comandante Assis.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, o crime ocorreu por volta das 19h38, quando a vítima saiu da loja e se dirigiu ao veículo, estacionado em frente ao local. No momento em que entrou no carro, Cairo foi surpreendido por dois homens, um deles armado, em uma motocicleta vermelha. O passageiro desceu e efetuou vários disparos. Pelo menos quatro tiros atingiram o empresário, que ainda tentou sair do veículo, mas morreu no local. Os suspeitos fugiram logo após o ataque.​

Equipes da Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios de Castanhal, realizaram diligências no local para coletar informações e dar início às investigações. Além das imagens da loja, a polícia também analisa gravações de câmeras de monitoramento de estabelecimentos vizinhos, na tentativa de identificar os autores do crime e a motocicleta utilizada.