Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de empresário morto em Castanhal é enterrado e investigação passa a correr sob sigilo

A motivação do homicídio ainda é desconhecida e, até o momento, ninguém foi preso

O Liberal
fonte

Cairo foi morto a tiros no domingo (11), no Centro de Castanhal. Ele era sócio-proprietário de uma loja de celulares e eletrônicos e foi baleado em frente ao estabelecimento. (Reprodução/ Instagram/ Naldo Lobo Notícias)

O corpo do empresário Cairo Lindemberg Ribeiro Ferreira, de 25 anos, foi enterrado na manhã desta terça-feira (13) no Cemitério Público da Vila do Apeú, em Castanhal, nordeste do Pará. A Polícia Civil confirmou, na noite de hoje, à reportagem que, a partir de agora, o caso passa a ser investigado sob sigilo. A motivação do homicídio ainda é desconhecida e, até o momento, ninguém foi preso.

Cairo foi morto a tiros no domingo (11), no Centro de Castanhal. Ele era sócio-proprietário de uma loja de celulares e eletrônicos e foi baleado em frente ao estabelecimento, localizado na esquina das ruas Benjamin Constant e Comandante Assis.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, o crime ocorreu por volta das 19h38, quando a vítima saiu da loja e se dirigiu ao veículo, estacionado em frente ao local. No momento em que entrou no carro, Cairo foi surpreendido por dois homens, um deles armado, em uma motocicleta vermelha. O passageiro desceu e efetuou vários disparos. Pelo menos quatro tiros atingiram o empresário, que ainda tentou sair do veículo, mas morreu no local. Os suspeitos fugiram logo após o ataque.​

Equipes da Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios de Castanhal, realizaram diligências no local para coletar informações e dar início às investigações. Além das imagens da loja, a polícia também analisa gravações de câmeras de monitoramento de estabelecimentos vizinhos, na tentativa de identificar os autores do crime e a motocicleta utilizada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

empresário morto em castanhal

cairo lindemberg ribeiro ferreira
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SUSTO!

Caminhão derruba estrutura de brinquedo em parque de diversão em Marituba

O motorista do caminhão fugiu do local, segundo testemunhas

13.01.26 23h27

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por ameaça contra ex-companheira em Benevides

Após os procedimentos legais, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante contra o suspeito. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

13.01.26 22h13

POLÍCIA

Corpo de empresário morto em Castanhal é enterrado e investigação passa a correr sob sigilo

A motivação do homicídio ainda é desconhecida e, até o momento, ninguém foi preso

13.01.26 21h49

POLÍCIA

Flanelinha é preso após furtar pertences de turista em Belém

O suspeito, identificado como Aldeglan Ferreira Silva, foi autuado por furto qualificado mediante concurso de pessoas

13.01.26 21h23

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Médica é presa com mais de 70 kg de drogas em frente às filhas

Edivania Soares de Sousa transportava maconha e skunk com duas filhas menores no carro

12.01.26 22h05

HOMICÍDIO

VÍDEO: Jovem empresário é morto a tiros em frente à própria loja em Castanhal

O crime ocorreu na noite de domingo (11), no bairro Centro

12.01.26 10h33

POLÍCIA

População revoltada invade e põe fogo em casa após morte de adolescente em Marabá

Pedro Henrique de Souza da Silva, de 14 anos, morreu eletrocutado ao encostar em armadilha colocada por vizinho

13.01.26 18h35

LEI DA PALMADA

Mãe presa suspeita de agredir filhos em Marituba reacende debate sobre Lei da Palmada

O caso ocorreu na última sexta-feira (9) e envolveu três crianças de seis, quatro e um ano

13.01.26 13h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda