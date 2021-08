Corpo de Bombeiros lança Operação Fênix 2021

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) lançou, na tarde desta segunda-feira (16), a Operação Fênix 2021, que, dividida em quatro etapas, têm como objetivo prevenir os pontos de incêndios florestais no Estado do Pará.

A operação contará com um efetivo de aproximadamente 280 militares, sendo deflagrada em áreas com os maiores índices de incêndios florestais, a partir de dados indicados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Dentre os municípios que vão receber a operação, estão principalmente os localizados na região sul do estado, como Redenção, Marabá, São Félix do Xingu, Canaã dos Carajás.

A primeira fase da Operação Fênix 2021 seguirá até 31 de agosto de 2021; a segunda, de 27 de agosto a 15 de setembro de 2021; a terceira, de 11 de setembro a 30 de setembro e a quarta de 26 de setembro a 15 de outubro.

A operação é integrada com as Forças Armadas, instituições federais e estaduais de controle de incêndios florestais e ainda Defesa Civil municipais.