Corpo de bebê que morreu em hospital de Bragança é exumado para investigação de suposto erro médico

O corpo de uma bebê foi exumado no Cemitério Santa Rosa de Lima, em Bragança, nordeste paraense, na manhã desta quarta-feira (26). O trabalho foi realizado por equipes da Polícia Científica, a pedido da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e autorizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), por meio da Comarca de Bragança. O objetivo é apurar suposto erro médico e falta de estrutura hospitalar de uma unidade pública de saúde, que teriam resultado na morte da bebê no dia 21 de junho passado, data do nascimento da criança. O caso segue em segredo de justiça.

De acordo com informações da família ao portal local FB Notícias, a mãe fez todo o pré-natal no hospital onde ocorreu o problema. Ainda segundo os familiares, o nascimento da criança deveria ocorrer de forma saudável, o​ que não aconteceu. Antes mesmo do nascimento, a bebê já estava morta.

VEJA MAIS

Ao longo das investigações, várias testemunhas já foram ouvidas. Nesta quarta-feira (26), a exumação foi feita por equipes da Polícia Científica e acompanhada pela Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, familiares e a administração do cemitério.

O corpo da bebê será periciado no Instituto Médico Legal (IML), em Castanhal, em caráter de urgência, para que as causas da morte sejam esclarecidas.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para checar mais informações acerca do caso e aguarda retorno. A Prefeitura de Bragança e o TJPA também foram procurados para que possam se manifestar sobre o ocorrido, mas ainda não responderam.