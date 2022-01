Corpo de banhista que desapareceu em Cotijuba é encontrado em Mosqueiro

Após quatro dias desaparecido, bombeiros e policiais militares do Pará encontraram o corpo Célio Carmo de Castro, 25 anos, que desapareceu no último final de semana da praia do Amor em Cotijuba. Célio estava a passeio na ilha quando mergulhou e não voltou mais "Ele estava com a esposa dele na praia. Ela disse que tinha bebido muito antes de mergulhar no rio. Ela me disse que tentou salvar ele, mas não consegui" disse o Maurício Souza, padrasto de Célio.

O corpo de Célio estava na ponte do cajueiro, que fica em Mosqueiro, distrito de Belém. Após ser identificado pelos militares do corpo de bombeiros, o homem de 25 anos foi retirado do rio e deixado na margem, para que pudesse ser removido pela Polícia Científica.

Para a família, só restará a dor e a saudade "a esposa tá errada. Ele deixou três filhas, três lindas meninas." completou o padrasto de Célio.