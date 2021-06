Corpo de adolescente é encontrado com sinais de violência em rio de Marabá

O corpo de um adolescente de 17 anos, com diversos sinais de violência, foi encontrado por militares do Corpo de Bombeiros de Marabá no início da tarde de terça-feira (15), no rio Itacaiúnas, a cerca de 300 metros do Balneário da Mocinha, no bairro Independência. Segundo familiares, a vítima estava desaparecida desde a manhã de domingo (13), quando saiu de bicicleta do bairro Bela Vista, no Complexo Cidade Nova. As informações são do Correio de Carajás.

O rapaz saiu de casa um dia antes de completar 17 anos e disse apenas que iria "ali". Segundo o sargento Barroso, que liderou as buscas pelo Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 12h30 por um parente da vítima.

Os bombeiros que resgataram o cadáver identificaram ferimentos cortantes em várias partes do corpo do adolescente, além de um grande golpe no pescoço. Entretanto, somente um exame de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) irá apontar oficialmente a causa da morte.

No boletim de ocorrência registrado pela mãe da vítima, a mulher relatou que, recentemente, o filho havia sido ameaçado por "uns meninos no bairro Bela Vista". A familiar não soube informar se o adolescente tinha envolvimento com o mundo do crime ou se era usuário de drogas.

As informações de que a vítima pertencia a uma facção criminosa, e que o assassinato tenha sido motivado por uma guerra entre grupos criminosos rivais, serão investigadas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que apura o caso.