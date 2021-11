Corpo carbonizado é encontrado na zona rural de Santa Izabel do Pará

Um corpo carbonizado foi encontrado na manhã deste sábado, 06, na zona rural de Santa Izabel do Pará, região metropolitana de Belém. O cadáver foi achado à beira de uma estrada de terra, com os braços amarrados para trás e um saco na cabeça, o que pode indicar que a vítima ainda sofreu tortura antes de ser morta.

Ao telefone, o 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que ficou sabendo do caso por volta das 9h. quando chegaram as denúncias a respeito de um corpo que estava às margens do ramal que dá acesso à Vila do Pupunhateua, uma comunidade ribeirinha já às margens do Rio Guamá.

Assim que a informação chegou, foi feito o deslocamento de viatura e, no local informado, foi encontrado um corpo do sexo masculino, completamente calcinado. Ainda segundo o BPM, havia uma faca ao lado do corpo.

O Batalhão disse ainda que o local onde o cadáver foi achado é uma área de mata , sem moradores por perto, e poucas informações foram levantadas até o momento. O corpo foi removido e a Polícia Civil de Santa Izabel já investiga o caso.