Corpo carbonizado é encontrado em zona rural de Itupiranga na manhã deste domingo

Um corpo carbonizado foi encontrado na manhã deste domingo (1⁰), em Itupiranga, no sudeste paraense. O cadáver, aparentemente do sexo masculino, foi encontrado por moradores de uma propriedade rural, em uma estrada que dá acesso à vila Tauiry. Até então, não se sabe as demais circunstâncias do crime.

Momento antes de localizar o cadáver, um morador estava em uma área de pasto procurando animais do rebanho quando sentiu um forte odor nas proximidades. Intrigado com mau cheiro, o homem resolveu procurar o que poderia ser e logo em seguida se deparou com o corpo. A Polícia Militar foi acionada logo depois.

Além de guarnições da PM, as polícias Civil e Científica também estiveram no local para realizar o levantamento das primeiras informações do local e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal de Marabá. Também no local, foi constatado que próximo ao corpo havia uma garrafa de álcool vazia, que possivelmente teria sido usada para incendiar a vítima.

No momento em que o corpo foi encontrado, ele já estava em avançado estado de decomposição. A vítima ainda não foi identificada até o momento. E moradores da área não têm informações sobre as possíveis motivações do crime e de quem seria a vítima. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar