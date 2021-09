Corpo ainda não identificado e em decomposição é encontrado em córrego no interior do Pará

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no distrito de Ladeira Vermelha, no município de São Félix do Xingu, sudeste do Pará, na última quinta-feira (2). Segundo informações da polícia, o cadáver, que já estava em decomposição, foi localizado por populares perto de uma ponte na estrada vicinal Belauto, distante cerca de 25 quilômetros da sede do distrito. As informações foram publicadas no portal Zé Dudu.

A Polícia Militar informou que foi acionada após receber informações de que um corpo havia sido encontrado na localidade. Uma equipe foi até o local e confirmou a ocorrência. A Polícia Civil foi acionada para dar início às investigações.

De acordo com as autoridades policiais, o morto não portava documentos e tinha sinais de ter sido assassinado com golpes de arma branca, no pescoço e na região das orelhas. O corpo estava dentro do córrego e já em início de decomposição.

Agentes de uma funerária fizeram a remoção do cadáver para o necrotério municipal, acompanhados por policiais militares. A PC ainda está investigando o caso, e até agora não há informações sobre a motivação ou autoria do crime, e a vítima ainda não foi identificada.

Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos pode ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.