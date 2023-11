Controlado o incêndio de grande proporção em Oeiras do Pará, informa prefeitura

O munícipio de Oeiras do Pará não tem Quartel do Corpo de Bombeiros, e desde o dia 10 deste mês, enfrentava um incêndio de grande proporção consumindo uma extensa área de mata. No sábado (18), a prefeita Gilma Drago Ribeiro decretou estado de emergência, e também divulgou que tomava medidas para por fim as chamas, como uso de máquinas.

De acordo com a prefeitura de Oeiras, o fogo foi combatido com o uso de máquinas fazendo a contenção, por meio de 'aceiros' ou atalhada nas matas para impedir propagação de incêndio. Moradores se mobilizaram para ajudar e junto às equipes da prefeitura entraram à noite trabalhando e conseguiram controlar o fogo, ainda neste sábado (18).

VEJA MAIS

No texto de dereto de estado de emergênciam, em Oeiras, assinado ainda no sábado (18), a prefeitura informa que, "o município está experimentando um crítico de estiagem e incêndios com reflexos na qualidade do ar que vem assolando a região com a redução significativa redução de indíce pluviométricos (chuvas) que tem ficado abaixo da média para o período".

"Uma imensa quantidade de focos de incêndios são constatados em territórios do Pará, e provocam dano material para agricultura e economia dos produtores. Os incêndios provocam grande concentração de monóxido de carbono na atmosfera carregando danos à saúde da população", diz um outro trecho do decreto municipal.