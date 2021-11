Suspeito de tentar matar marítimo em porto de Barcarena continua foragido

Continua foragido o homem identificado como Josiel Miranda dos Santos, de 34 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio, registrada na noite da última sexta-feira (29), contra um homem identificado apenas como Assis Filho. O crime teria acontecido dentro de um barco da empresa Transarapari, na viagem das 23h.

Assis seguia na embarcação, que saiu de Belém com destino ao Porto do Arapari, e num certo momento da viagem, teria se levantado para conversar com o comandante, uma vez que também trabalha na mesma função em outro barco. Com informações do site Informa Barcarena.

Com a embarcação já ancorada no porto, Josiel, que trabalha fazendo “bico” no local, estava aparentemente embriagado e teria implicado com a conversa entre os dois comandantes, quando começou a ofender Assis. Em seguida, o suspeito desferiu uma facada na altura do abdômen de Assis. Ele foi socorrido por duas estudantes que estavam na embarcação e levado de ônibus para o hospital Wandick Gutiérrez, localizado em Barcarena.

Já no sábado (30), Assis precisou ser transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, onde passou por cirurgia, e se recupera bem em casa.

Logo após o crime, Josiel Miranda fugiu do local não sendo capturado até o momento. Quem tiver qualquer informação que ajude as autoridades policiais a localizarem o suspeito pode repassar através do Disque-Denúncia 181.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a empresa Transarapari, através de aplicativo de mensagens instantâneas e ligação, mas até a publicação desta matéria não teve um posicionamento sobre o caso.