Condutor que transportava agrotóxicos de forma irregular em caminhonete é preso em Marabá

O condutor de uma caminhonete que transportava agrotóxicos de forma irregular foi preso e o material foi apreendido, na manhã da última quinta-feira (28/11), no KM 319 da BR 155, no município de Marabá, sudeste do Pará. Foi após uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que destacou esse é um "produto perigoso" pela legislação brasileira e, dessa forma, precisa de sinalizações e documentações específicas para a realização de seu transporte.

A carga transportada na carroceria da caminhonete era composta de pelo menos 5 tipos diferentes de agrotóxicos, totalizando 660 L de produtos líquidos e 9 kg de agrotóxicos sólidos.

"É importante destacar que alguns agrotóxicos são proibidos no Brasil devido aos graves riscos que representam para a saúde humana. Tais substâncias podem ser responsáveis por uma série de problemas, incluindo câncer, distúrbios neurológicos, má formação fetal e desregulação endócrina.", detalha nota da PRF.

O condutor do veículo foi preso e encaminhado juntamente com a carga apreendida para a Delegacia de Polícia Civil de Marabá, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

"Esta ação reforça o compromisso da PRF em combater o transporte e a comercialização ilegal de agrotóxicos, visando proteger a saúde pública e o meio ambiente.", acrescenta a nota.