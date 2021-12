Condutor de viatura do Corpo de Bombeiros atinge placa e derruba poste na BR-316

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar se envolveu em um acidente, na tarde desta terça-feira (7), em Belém. O motorista do veículo oficial perdeu o controle do carro e atingiu um poste e uma placa de sinalização, na rodovia BR-316. O caso ocorreu quase em frente a um shopping center, no sentido Ananindeua - Belém. A ocorrência foi atendida por uma guarnição da 2ª Companhia do 27º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que continuou no local durante algumas horas.

Não foram registrados outros veículos envolvidos na colisão. O condutor não foi identificado e não há relatos se ele ficou ferido, ou se haviam outras pessoas dentro da viatura no momento do acidente, segundo detalhou a 27º BPM. O veículo teve a parte dianteira parcialmente destruída no acidente.

O fluxo de veículos na rodovia ficou lento e um enorme engarrafamento se formou na Grande Belém ao longo da rodovia.

Acionada pela reportagem, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que apurava o ocorrido, mas não deu um retorno oficial até o momento.