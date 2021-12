Condutor acusado de provocar acidente que deixou feridos no Umarizal é preso

A Polícia Civil prendeu um motorista acusado de provocar um acidente de trânsito na manhã deste domingo (26), no bairro do Umarizal, em Belém. O acidente ocorreu na esquina da rua Domingos Marreiros com a travessa 14 de Março e deixou pelo menos três pessoas feridas.

Não há detalhes de como o acidente ocorreu, entretanto, há indicativos de que o motorista responsabilizado pelo acidente havia ingerido álcool antes de conduzir o veículo. Um automóvel modelo Fiat Uno, de cor vermelha, capotou.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. O condutor acusado de ser pivô do acidente foi encaminhado até a Seccional de São Brás, onde foi indiciado pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele segue à disposição da Justiça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para socorrer as vítimas.