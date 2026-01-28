Condenado por latrocínio ocorrido em Santa Izabel é preso em Belém

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (28), um homem condenado por latrocínio ocorrido no município de Santa Izabel do Pará. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia Civil de Murinim, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, em Belém.

O condenado, identificado como Carlos Conceição de Oliveira, foi localizado por volta das 13h30, na Rua da Marinha, no bairro da Marambaia. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, decorrente de condenação com trânsito em julgado pelo crime de latrocínio, previsto no artigo 157, §3º, do Código Penal.

De acordo com a Polícia Civil, após receber informações sobre a existência do mandado, a equipe policial realizou diligências até localizar o foragido e efetuar a prisão. O mandado refere-se a uma pena remanescente de 22 anos de reclusão em regime fechado.

O crime ocorreu em 2008, em Santa Izabel do Pará. Na o​casião, os criminosos mataram uma pessoa e, para assegurar a subtração de bens, mantiveram outras três vítimas com a liberdade restringida dentro de uma residência.

Após a captura, Carlos foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e posterior comunicação ao Poder Judiciário.