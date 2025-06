Condenado por estelionato é investigado em novo caso de golpe contra idoso em Igarapé-Açu

Um homem de 33 anos foi preso preventivamente suspeito de aplicar um golpe e subtrair R$ 20 mil de um idoso em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. A ação para capturar o investigado ocorreu na segunda-feira (2/6), no bairro Colina, em cumprimento a um mandado de prisão. Segundo as informações policiais, o suspeito teria efetuado empréstimos em nome do idoso, após ter acesso aos dados pessoais da vítima mediante fraude.

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Igarapé-Açu, após o mandado ser expedido pela Vara Única da comarca do município. Segundo as investigações, o preso é suspeito de, em novembro de 2024, ter obtido acesso a dados pessoais de um idoso de 66 anos mediante fraude. Após ter posse dos dados da vítima, o suspeito teria efetuado empréstimos em nome do idoso, recebendo mais de R$ 20 mil. Na apuração, a vítima teria relatado que o valor do empréstimo fraudulento estava sendo descontado de seu benefício junto ao INSS.

A Polícia Civil investigou o caso, reuniu provas sobre o delito e representou pela prisão do suspeito. Conforme as autoridades policiais, o suspeito já havia sido condenado à pena de 24 anos de prisão por estelionato majorado, com o mesmo modus operandi. Após o cumprimento de pena inicialmente no regime fechado, o investigado estava em liberdade desde setembro de 2023. O preso, capturado, será encaminhado para o sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.