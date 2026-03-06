Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Condenado a mais de 40 anos por estupro de vulnerável é preso em Santarém

A ação policial ocorreu na quinta-feira (5)

Um homem condenado pela Justiça a mais de 40 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na tarde de quinta-feira (5), em Santarém, no oeste do Pará. O suspeito, identificado como Duracy da Silva Araújo, de 72 anos, foi localizado em uma casa localizada em uma vila no bairro Urumari.

A prisão ocorreu após levantamento feito pelo setor de inteligência da Polícia Militar, que vinha apurando possíveis endereços onde o condenado poderia estar escondido. Segundo informações policiais, por volta de 12h, os agentes conseguiram confirmar o local onde o investigado estava.

Com a confirmação do endereço, as equipes iniciaram o planejamento da ação para cumprir o mandado judicial. Durante a tarde, viaturas se deslocaram até o imóvel indicado e realizaram o cerco à primeira residência da vila.

Ainda conforme a polícia, ao notar a chegada das viaturas, o morador demonstrou surpresa com a movimentação policial. Os agentes informaram sobre a existência do mandado de prisão em aberto e, segundo o oficial, o idoso se apresentou de forma tranquila, acompanhando os policiais para os procedimentos cabíveis.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém, após o processo ter transitado em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso.

De acordo com a decisão assinada pelo juiz Sidney Pomar Falcão, o condenado recebeu pena de 40 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ainda segundo a Justiça, a defesa apresentou recursos contra a sentença, mas as instâncias superiores mantiveram integralmente a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Com o esgotamento das possibilidades de contestação, foi determinada a expedição do mandado para início do cumprimento da pena.

Após ser localizado e preso, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça para cumprir a sentença.

