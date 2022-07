Comunidades invadem a prefeitura de Alenquer e cobram melhorias nos ramais; veja vídeo

Moradores da comunidade de Bacabal, Farol, Sombra da Lua, Palhal e outras localidades do oeste do Pará invadiram a Prefeitura de Alenquer, na manhã desta segunda-feira (4). Segundo relatos, a comunidade cobra da gestão municipal melhorias nos ramais da localidade, que se encontram com problemas de trafegabilidade e acesso, pelo péssimo estado das estradas.

Até o início da tarde, a população ainda se encontrava na prefeitura. Segundo informações, os moradores se recusam a deixar o prédio e pedem que o prefeito tome medidas para resolver o problema imediatamente.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o secretário de administração do município, Willian Bonfim, que informou que já existe um planejamento em curso para atender as necessidades tanto da área urbana do município quanto das comunidades que ficam no entorno.

Willian afirmou, também, que somente no ano passado, cerca de 16 pontes foram entregues e que mais obras devem iniciar ainda no mês de julho.