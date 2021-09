Comerciante é morto a tiros ao reagir a assalto em Novo Progresso; bandidos não roubaram nada

Na noite desta terça-feira, 31, o comerciante Peter Mendonça foi morto a tiros em Novo Progresso, Sudoeste Paraense. O homem teria reagido a um assalto ao seu estabelecimento e foi baleado pelo assaltante, que foi preso horas depois pela Polícia Militar e segue à disposição da Justiça.

De acordo com informações da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o crime foi por volta das 19h. De acordo com a polícia, dois homens armados chegaram à mercearia Brenda, localizada na rua Itaituba, no bairro Bela Vista, e anunciaram o assalto. Ao tentarem roubar os cordões de ouro do idoso, ele teria reagido e foi atingido por um disparo de arma de fogo. Os assaltantes fugiram sem levar nada.

O comerciante chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), mas não resistiu ao ferimento causado pelo tiro e morreu a caminho do hospital.

Horas depois, quando a PM verificou o circuito interno de imagens da mercearia Brenda, chegaram à conclusão de que a placa da motocicleta, modelo Honda Pop, vermelha, usada no crime, estava adulterada. Continuando as diligências, os militares chegaram até a proprietária da motocicleta, que informou que seu filho era quem estaria no veículo. Ele foi identificado como Yuri Ferreira da Silva, funcionário de um restaurante da cidade.

O suspeito foi abordado na mesma moto usada no crime no momento que chegava em seu serviço. Indagado sobre o homicídio, ele confessou que era o piloto da motocicleta e também informou onde seu comparsa de nome, Renato, foi o autor do disparo que matou Peter Mendonça.

A PM foi então ao local indicado pelo suspeito para prender o outro envolvido, mas ele não foi encontrado. Diante dos fatos, por volta de 22h40, Yuri Ferreira foi conduzido para a Delegacia de Novo Progresso para os procedimentos cabíveis. Renato está foragido e segue sendo procurado pela polícia.

Este é o segundo comerciante morto em Novo Progresso no mesmo dia. Também no último dia 31, pela manhã, Zé Nilton, conhecido como Ceará, foi assassinado com pelo menos três disparos de arma de fogo na rua Peixotinho, no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso. A Polícia Militar foi acionada e, durante as buscas pelos criminosos, foi possível prender os dois suspeitos de terem cometido o crime.