Comerciante é baleado em tentativa de homicídio no sudeste do Pará

Um homem identificado como Luter Keny foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de quinta-feira (10), em Senador José Porfírio, sudeste do Pará. O crime ocorreu dentro do estabelecimento da vítima, que atua no ramo de venda de carnes no bairro Novo. O comerciante foi atingido por três tiros e socorrido para um hospital da região.

Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu por volta das 20h50, quando a vítima trabalhava dentro do estabelecimento. Os relatos preliminares são de que um homem que tinha uma barba grande teria entrado no local e caminhou na direção a Luter Keny, depois começou a fazer várias fotos em direção ao comerciante.

O suspeito fugiu correndo do local. Pessoas que estavam próximas ao estabelecimento ajudaram a socorrer o comerciante. A vítima, apesar de ter sido atingida, estaria com o estado de saúde considerado estável quando deu entrada no hospital.

A Polícia Civil investiga a autoria do crime e a motivação para a tentativa de homicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicita mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.