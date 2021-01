Começa preparação dos trabalhos funerários para traslado das vítimas de acidente a Belém 

Em Curitiba, desde esta terça-feira (26), o major Marco Rogério Scienza, assessor militar da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Pará, destacou em entrevista agora à noite, que ainda nesta quarta-feira (27) terá início o trabalho de preparação dos corpos para o trânsito até à capital paraense. Ele parabenizou as Polícias Civil e Científica do Paraná pela agilidade e integração das equipes frente ao acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (25), na BR- 376, km 668+10, sentido sul, em Guaratuba, litoral do Paraná.

"Nosso governador Helder Barbalho em contado com o governador do Estado do Paraná tem articulado desde o primeiro momento, quando 'startou' a ocorrência, até o atual, onde já estamos na fase de preparação e deliberação dos corpos, de maneira bem alinhada. As agências, graças a Deus, falam a mesma linguagem e isso colaborou muito para uma resposta adequada'', afirmou o major Marco Scienza, referindo-se à integração entre as secretarias estaduais do Paraná e Pará.

Ele afirmou que a habilidade e experiência das equipes paranaenses foram decisivas para que o Pará também pudesse agir com rapidez para assegurar o traslado das vítimas fatais e sobreviventes. "O know-how (conhecimento) que o Paraná possui foi primordial no atendimento a uma ocorrência grande, com grande número de vítimas, e isso permitiu que o Estado do Pará, dentro de um tempo muito rápido, se organizar-se para cruzar o Brasil, do extremo Norte, e viesse para operar, aqui, em consonância com esse trabalho de excelência que reconhecidamente o Paraná tem".

Sobre o traslado das vítimas, o assessor militar afirmou que "em parceria também com a empresa responsável pelo ônibus, eles já estão verificando as questões junto à seguradora quanto à trâmite e preparação funerários, então, a partir do momento que o Centro de Perícias deliberou que a vítima pode ser preparada, de imediato, as funerárias entrarão em ação, para amanhã (quarta-feira), com o transporte e a retaguarda da funerária nós realizarmos o transporte até o aeroporto Afonso Pena, onde uma aeronave locada pelo Governo do Estado do Pará vai realizar o transporte de óbitos e vítimas até o nosso Estado'', concluiu o oficial militar do Pará.