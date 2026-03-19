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Polícia

Com passagens por homicídio e assalto a banco, homem é preso com armas e munições em Castanhal

O suspeito também estava com R$ 1.165 em dinheiro, dois aparelhos celulares, um relógio prateado e um cordão dourado

O Liberal
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Com passagens por homicídio e assalto a banco, homem é preso com armas e munições em Castanhal. (Divulgação/ PMPA)

Elfijones Juvêncio foi preso na tarde desta quinta-feira (19) por porte ilegal de arma de fogo e munições no bairro Fonte Boa, em Castanhal, no nordeste paraense, após ser denunciado por ameaçar outro cidadão. Segundo a polícia, ele já possuía passagens pelos crimes de homicídio e roubo a instituição financeira no estado da Paraíba.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 12h45, quando uma guarnição do Tático 02 do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME) realizava rondas no bairro Novo Estrela e recebeu, via rádio, a informação sobre um homem armado na Rua E.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram outra equipe da PM iniciando a abordagem ao suspeito e ao veículo em que ele estava. Durante a busca veicular, os agentes localizaram uma pistola Taurus G2C calibre .40, além de 28 munições e três carregadores do mesmo calibre.

Com o suspeito, também foram encontrados R$ 1.165 em dinheiro, dois aparelhos celulares, um relógio prateado e um cordão dourado.

A vítima, um homem de 62 anos, também foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, junto com o suspeito e todo o material apreendido, para os procedimentos legais.

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