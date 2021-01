Com mais de 140 porções de drogas, homem é preso por tráfico

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso neste sábado (9) pelas equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), por tráfico de drogas, no município de Salinópolis, no nordeste paraense. Com ele foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes.

Enquanto estavam realizando ações no bairro Bom Jesus, os policiais foram acionados por populares, que denunciaram que um homem estaria vendendo drogas próximo a uma área de mangue.

Os militares foram até o local e localizaram o suspeito. Ele estava de posse de 78 envelopes de óxi (cocaína oxidada), além de 600 gramas de maconha e outros 64 papelotes deste mesmo entorpecente. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.