Com cachaça e cerveja na mão, homem faz confusão e interrompe sessão em Câmara

Um homem causou uma confusão na noite da última terça-feira (29), durante uma sessão da Câmara de Jaciara, em Mato Grosso. Intitulado apenas como R.G.A.F, o homem de 28 anos entrou no local segurando uma lata de cerveja e uma garrafa de cachaça nas mãos. Além disso, ele criou maior alvoroço ao gritar e interromper as atividades dos presentes. Com informações de Metrópoles.

As informações são de que ele foi preso e indiciado por “Paralisação dos Trabalhos e Perturbação da Ordem”. A Polícia Militar foi chamada por uma servidora da câmara, que relatou estar acontecendo uma sessão extraordinária quando o homem entrou com as bebidas e iniciou o tumulto.

Ao invadir o plenário aos gritos, ele atrapalhou a votação de projetos e foi necessário suspender a sessão até que a PM chegasse. O suspeito foi encaminhado até a Central de Flagrantes. Não informaram no boletim de ocorrência o que ele gritava.