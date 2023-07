Com aumento de 37%, Amazonas é considerado o estado com maior número de estupros no Brasil

Com um crescimento de 37% no número de estupros, o Amazonas passou a liderar o índice de estados com a maior taxa deste crime em todo o Brasil. Segundo divulgado nesta quinta-feira (20) pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado registrou, no ano passado, 836 crimes de estupros, sendo 591 praticados contra vulneráveis.

Estados com aumento nos índices:

Amazonas: subiu de 603 para 836 casos (aumento de 37,3%); Roraima: subiu de 553 para 726 casos (aumento de 28,1%); Rio Grande do Norte: subiu de 696 para 881 casos (aumento de 26,2%); Acre: subiu de 593 para 745 casos (aumento de 24,4); Pará: subiu de 3.669 para 4.557 casos (aumento de 23,5).

Em comparação ao ano anterior da pesquisa, o estado registrou 203 casos a mais, já que, em 2021, 603 casos foram confirmados, sendo 388 deles de estupro de vulneráveis (incapazes de se defender, como crianças, idosos e pessoas com deficiências) e 215 de não vulneráveis, na região.

Conforme divulgado pela 17ª edição do Anuário, o aumento nos números de crimes sexuais de 2021 a 2022 foi de 50,8%, a maior taxa já registrada na história do Brasil. Ao todo, 74.930 pessoas foram vítimas de estupro no país, cerca de 6.244 casos por mês, aproximadamente 205 registros ao dia.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)