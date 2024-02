Colisão entre motocicletas deixa um morto em Itupiranga, no sudeste paraense

Um acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de um homem na noite da última quarta-feira (31), na cidade de Itupiranga, no sudeste do Estado. Com o forte impacto, Francisco Santos da Conceição, o “Chiquinho”, acabou morrendo ainda no local.

Era por volta das 22h15 quando a guarnição da Polícia Militar, em ronda pelas vias da cidade, se deparou com a cena do acidente, na rua Alagoas, bairro Mutirão. No local, os PMs ainda foram informados que outras duas pessoas envolvidas no acidente haviam sido socorridas ao hospital municipal, como d​ivulgado pelo site Correio de Carajás.

De acordo com informações da PM, em consulta ao sistema foi constatado que uma das motocicletas, modelo Biz 125, de cor amarela, ano 2008, tinha registro de furto e roubo, mas não soube precisar em qual das motocicletas Francisco estava. Tanto a Biz quanto a Pop 100 foram recolhidas à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

O corpo de Francisco Santos foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por necropsia e posteriormente foi liberado aos familiares para velório e sepultamento. As outras pessoas envolvidas no acidente, incluindo uma criança, não tiveram seus estados clínicos divulgados. A Polícia Civil investiga o caso.