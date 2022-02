Colisão entre duas motos deixa uma pessoa morta em Santarém; vídeo

Um acidente grave entre duas motocicletas na rodovia Santarém Curuá-Una, comunidade do Perema em Santarém, fez uma vítima fatal na noite deste quarta-feira (16).

A vítima foi um senhor identificado como Kleber André Pereira, de 42 anos, que morreu ainda no local.

Colisão entre duas motos deixa homem morto em Santarém (Rosinaldo Bentes)

Câmeras de segurança de uma residência particular flagraram o acidente. Nas imagens é possível ver que as duas motos seguiam em direções opostas quando se chocaram de frente. Com o impacto às vítimas foram arremessadas no asfalto.

O outro condutor da outra motocicleta envolvida no acidente está no Pronto Socorro Municipal, em estado grave.