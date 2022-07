Colisão entre duas carretas deixa uma pessoa morta na BR-230 em Itaituba

Uma pessoa morreu após a colisão de duas carretas na noite da última quinta-feira (7), em Itaituba, município no sudoeste do Pará. O acidente aconteceu no quilômetro 15 da BR-230. O nome da vítima e causa da colisão não foram reveladas. As informações são do Native News Carajás.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um dos motoristas que ficou preso às ferragens. No entanto, ao chegar no local, a equipe constatou que o condutor já estava morto. Ele foi retirado das ferragens e a Polícia Científica do Pará (PCP) removeu o corpo do local.

Testemunhas disseram que o outro motorista seria o causador do acidente. No entanto, a informação não foi confirmada pela Polícia Civil (PC). O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Itaituba, para realizar os devidos procedimentos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informaçõe sobre o caso à PC e aguarda um retorno.

