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Polícia

Colisão entre carros resulta na morte de pedestre em Castanhal

Segundo a Polícia Militar, um dos veículos envolvidos na batida atingiu uma mulher que transitava na área

O Liberal
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A imagem em destaque mostra uma viatura da Polícia Militar próxima aos veículos envolvidos no acidente. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Rozilene Gomes de Lima, de 55 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (30/3) na rua Coronel Leal, no bairro Nova Olinda, em Castanhal, região nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, dois carros colidiram entre si e um deles acertou a vítima, que transitava na área como pedestre.

O sinistro ocorreu por volta das 20h15. A PM se deslocou até o local assim que soube do ocorrido. Quando os agentes chegaram na via, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) já havia constatado a morte da mulher.

Segundo a Polícia Militar, um Fiat Argo Drive de cor branca seguia na Coronel Leal e bateu contra um Jeep Compass preto e teria avançado a preferencial. Com o impacto, o Jeep foi projetado e atingiu a vítima, ainda conforme as autoridades. O Fiat Argo Drive ainda colidiu com uma moto estacionada, ocasionando danos materiais.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) também foi comunicada sobre o sinistro e organizou o trânsito. Ainda de acordo com a PM, a equipe da Semutran realizou teste de alcoolemia com a condutora do carro Fiat Argo Drive, que resultou em negativo para ingestão de bebidas alcoólicas. Depois disso, ela foi conduzida até a delegacia para prestar esclarecimentos.

O condutor do Jeep Compass precisou ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município em estado grave e inconsciente. Até agora, o estado atualizado de saúde dele não foi revelado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

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