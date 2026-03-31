Colisão entre carros resulta na morte de pedestre em Castanhal
Segundo a Polícia Militar, um dos veículos envolvidos na batida atingiu uma mulher que transitava na área
Rozilene Gomes de Lima, de 55 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (30/3) na rua Coronel Leal, no bairro Nova Olinda, em Castanhal, região nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, dois carros colidiram entre si e um deles acertou a vítima, que transitava na área como pedestre.
O sinistro ocorreu por volta das 20h15. A PM se deslocou até o local assim que soube do ocorrido. Quando os agentes chegaram na via, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) já havia constatado a morte da mulher.
Segundo a Polícia Militar, um Fiat Argo Drive de cor branca seguia na Coronel Leal e bateu contra um Jeep Compass preto e teria avançado a preferencial. Com o impacto, o Jeep foi projetado e atingiu a vítima, ainda conforme as autoridades. O Fiat Argo Drive ainda colidiu com uma moto estacionada, ocasionando danos materiais.
A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) também foi comunicada sobre o sinistro e organizou o trânsito. Ainda de acordo com a PM, a equipe da Semutran realizou teste de alcoolemia com a condutora do carro Fiat Argo Drive, que resultou em negativo para ingestão de bebidas alcoólicas. Depois disso, ela foi conduzida até a delegacia para prestar esclarecimentos.
O condutor do Jeep Compass precisou ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município em estado grave e inconsciente. Até agora, o estado atualizado de saúde dele não foi revelado.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.
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