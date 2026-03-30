Colisão entre carro e moto termina com homem morto em Breu Branco

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (3), registrado na rodovia PA-151, em Breu Branco, no sudeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta que colidiu com um carro por volta das 6h.

Conforme o portal Correio de Carajás, moradores acionaram a Polícia Civil para o sinistro, que, por sua vez, solicitou a presença da Polícia Científica no local. Foi feita a perícia e remoção do corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para realização de exame necroscópico, responsável por determinar a causa e as circunstâncias da morte.

Ainda de acordo com o Correio, com o impacto da colisão, tanto a motocicleta quanto o veículo de passeio saíram da pista. O condutor da moto morreu no local, enquanto o motorista do carro sofreu ferimentos leves.

De acordo com a polícia, o motorista permaneceu no local e prestou informações sobre o ocorrido; porém, os detalhes não foram divulgados pela autoridade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC com relação ao caso e aguarda retorno.