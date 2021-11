Colisão entre carro de passeio e carreta deixa uma mulher morta, na BR-316

Um grave acidente de trânsito entre uma carreta e um carro de passeio deixou uma mulher morta na tarde desta segunda-feira (1º), no quilômetro 46, da BR-316, no município de Santa Izabel, nordeste paraense. A vítima foi identificada como Cecília Monteiro Freitas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, por volta das 16h30, para atender a ocorrência e constataram a morte.

Segundo informações apuradas pelas autoridades no local do acidente, a vítima seria motorista do carro de passeio, um Fiat Toro, de cor preta. Com a força da batida, Cecília teria ficado presa às ferragens.

Não há maiores informações sobre as circunstâncias do acidente, cujos detalhes ainda estão sendo levantados pela PRF.

Imagens de vídeos que começaram a circular nas redes sociais, logo após o acidente, mostram os dois veículos no canteiro central daquele perímetro.

Matéria em atualização!