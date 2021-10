Colisão entre carreta e moto deixa uma pessoa morta e outra ferida em Santarém

Um acidente de trânsito, envolvendo uma carreta e uma moto, em Santarém no oeste do Pará, deixou uma pessoa morta e outra ferida. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (27). A batida aconteceu no cruzamento das avenidas Curuá-Una e Moaçara, no bairro do Diamantino.

De acordo com informações preliminares, a carreta que seguia pela Curuá-Una realizava conversão à direita para Moaçara, quando atingiu a mulher que estava na garupa da moto com o esposo que pilotava o veículo. O condutor sofreu escoriações, mas a mulher teve a cabeça esmagada e morreu no local do acidente.

