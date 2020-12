Colisão entre carreta e caminhão deixa dois mortos, na BR-010, entre Ulianópolis e Paragominas

Um acidente grave entre uma carreta e um caminhão-cegonha deixou duas pessoas mortas na manhã desta quarta-feira (23), no Km 110 da rodovia federal Belém-Brasília (BR-010), entre os municípios de Ulianópolis e Paragominas, sudeste paraense. O corpo de bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal estão no local.

Segundo informações da PRF, o acidente ocorreu por volta das 8h. Ainda não há maiores informações sobre as circunstâncias do acidente, mas se sabe que houve uma colisão entre os dois veículos. O motorista do caminhão-cegonha morreu carbonizado.

O trânsito no local está bastante engarrafado desde o momento em que o acidente foi registrado. Acompanhe para mais informações.