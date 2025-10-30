Colisão entre caminhonete e caminhões termina em morte na BR-316, em Castanhal

Um grave acidente de trânsito entre uma caminhonete e dois caminhão foi registrado na manhã desta quinta-feira (30/10), na BR-316, perto da fazenda Três Marias, em Castanhal, nordeste paraense. O motorista da caminhonete, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu no local. Por enquanto, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do sinistro e mostram a dimensão da batida. Nelas é possível a caminhonete completamente destruída.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados. Os condutores dos outros dois automóveis foram socorridos com vida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PRF e também à Polícia Civil. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno