Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Colisão entre caminhonete e caminhões termina em morte na BR-316, em Castanhal

O motorista da caminhonete, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu no local

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o estado em que a caminhonete ficou após a colisão (à esquerda) e ambulâncias do Samu próximas a outro automóvel que se envolveu no sinistro. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um grave acidente de trânsito entre uma caminhonete e dois caminhão foi registrado na manhã desta quinta-feira (30/10), na BR-316, perto da fazenda Três Marias, em Castanhal, nordeste paraense. O motorista da caminhonete, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu no local. Por enquanto, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas. 

[Instagram=DQbrUfbjTiN]

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do sinistro e mostram a dimensão da batida. Nelas é possível a caminhonete completamente destruída. 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados. Os condutores dos outros dois automóveis foram socorridos com vida. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PRF e também à Polícia Civil. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

colisão

caminhonete

caminhões

termina em morte

br-316

castanhal

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dupla é presa por pichar mensagens do Comando Vermelho e intimidar moradores de Abaetetuba

Os suspeitos, depois de localizados, confessaram o crime e alegaram que foram pagos pela facção para realizar o delito

30.10.25 9h28

POLÍCIA

Colisão entre caminhonete e caminhões termina em morte na BR-316, em Castanhal

O motorista da caminhonete, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu no local

30.10.25 8h41

desabamento

Defesa Civil avalia causas de desabamento no Largo da Palmeira, em Belém

O desabamento ocorreu na noite desta quarta-feira (29) durante a forte chuva que atingiu a cidade

29.10.25 21h46

desabamento

Comerciante lamenta prejuízos após desabamento no Largo da Palmeira

A comerciante destacou que a situação poderia ter sido ainda mais grave, dependendo do horário em que o piso cedeu

29.10.25 21h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Operação no Rio de Janeiro

Quem é a 'Japinha do CV', morta com tiro de fuzil no rosto, em megaoperação da polícia no Rio

Conhecida como “musa do crime”, Penélope era considerada uma das principais combatentes da facção e morreu durante megaoperação no Rio

29.10.25 17h06

APURAÇÃO

Paraense morto em megaoperação no Rio de Janeiro aparece em foto ao lado do rapper Oruam

A imagem foi divulgada nas redes sociais

29.10.25 16h59

POLÍCIA

Ao menos 15 paraenses estão entre os mortos na megaoperação no Rio de Janeiro; saiba quem são

Cerca de 32 mandados judiciais cumpridos na operação foram resultado de investigações conduzidas pela Polícia Civil do Pará contra 'alvos paraenses'

29.10.25 11h34

DESPEDIDA

Caso Paulo Guilherme: menino encontrado morto em mala é sepultado em Belém

O enterro ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), no bairro do Tapanã

29.10.25 15h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda