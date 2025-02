Colisão entre caminhões deixa duas pessoas feridas na BR-155 nesta sexta (28)

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito na BR-155, mais precisamente no km 237, próximo a Eldorado de Carajás, no sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro envolveu uma colisão frontal entre três caminhões, entre eles um caminhão prancha que transportava uma motocicleta, além de um Fiat Uno. Os detalhes exatos sobre a dinâmica do acidente não foram divulgados.

O impacto da batida causou o rompimento do tanque de combustível de um dos caminhões, resultando no derramamento de óleo diesel na pista. Com isso, a rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a limpeza da via, permitindo a liberação do tráfego.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os feridos caídos no chão à espera de atendimento. As gravações também registram uma movimentação de pessoas que estavam nos veículos envolvidos no acidente. Elas aparecem retirando objetos de dentro dos automóveis antes que os mesmos fossem removidos do local.