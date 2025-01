O clima de chuva predomina em todo o Estado do Pará, nesta sexta-feira (24/01), aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em todo o Pará, a chuva e o tempo nublado dominam as regiões. O sol pode aparecer no final da tarde, mas a tendência é que o céu fique nublado e encoberto durante quase todo o dia.

"Toda região está com chuva. Algumas áreas estão com nuvens cumulus nimbus que no topo estão com 70°C negativos, o que é favorável a alguns eventos extremos em nessas áreas", explica o meteorologista do Inmet, José Raimundo Abreu.

Belém não está entre as regiões em que podem ocorrer eventos extremos. Na capital paraense, a chuva deve ser fraca e contínua. Uma das zonas de nuvens estão na região Sul do Pará, na Transamazônica, cobrindo os municípios de Altamira e Cametá. No Oeste do Pará, municípios de Monte Alegre e Óbidos registraram as maiores chuvas com volumes de 130 mm e 90mm em 24h, respectivamente.

"Ontem (23/01) em pontos isolados no Estado do Pará ocorreram pequenos tornados e trombas d'água associados a nuvens cumulus nimbus", relembrou. Nas últimas 48h Santarém, Ourém, Curuçá e Ananindeua enfrentaram rajadas de vento típicas desse período. As rajadas são causadas pela forte temperatura da manhã de sol intenso, que gera o ar quente, que ao encontrar uma nuvem cumulus nimbus carregada com o topo gelado gera um turbilhão de vento.